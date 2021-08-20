Кто может рассчитывать на две пенсии

Инвалиды с детства имеют право одновременно получать два вида социальных выплат: по инвалидности и по потере кормильца.

Об этом пишет портал На пенсии.

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Как отмечается, в Пенсионном фонде можно оформить пенсию по потере кормильца, а в управлении труда — государственную социальную помощь по инвалидности. Таким образом, человек фактически имеет право на две пенсии. Все остальные пенсионеры выбирают только один вид выплаты по их выбору.

Право на пенсию по потере кормильца имеют нетрудоспособные родственники умершего. В том числе дети, не достигшие 18 лет, или старше этого возраста, если им установили инвалидность до указанного возраста.

«Причина, группа, время наступления инвалидности, срок, на который устанавливается инвалидность, определяются органом медико-социальной экспертизы. Если ребенок признан лицом с инвалидностью с детства после достижения 18-летнего возраста, предоставляется заключение МСЭК о возможности наступления инвалидности до 18 лет (заключение о времени наступления инвалидности)», — говорится в сообщении.

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