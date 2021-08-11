В Минсоцполитики объяснили, как можно получить пенсию в 7000 гривен

Сейчас работающие люди «сбрасываются» деньгами, а государство их выплачивает в виде пенсии пенсионерам. Оплачивая социальные взносы, работающие люди приобретают страховой стаж, который влияет на размер их будущей пенсии, но в свою собственность ничего не получают.
Об этом пишет Министерство социальной политики Украины.
Законодатели предлагают, чтобы часть взносов сразу поступала в собственность человека, на его личный счет в накопительном фонде. Человек будет владельцем своих пенсионных накоплений, сам будет выбирать, в каком фонде накапливать, может изменить фонд в любое время, если что-то не нравится, оставить пенсионные накопления по наследству, воспользоваться ими в критических случаях, например, для лечения.
Сколько придется платить. С налогов, уплаченным человеком, предлагается направлять на накопление долю в размере 1−2% от зарплаты. Дополнительно взносы в размере 1−2% от зарплаты будут перенаправляться человеку из сумм единого социального взноса, которые за него уплатил работодатель.
По подсчетам Минсоцполитики, около 7000 гривен — это пример того, какую пенсию может получать человек с полным страховым стажем из двух источников: солидарной и накопительной систем.
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Даже при небольших взносах 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений и доходности +0,25% в месяц выше инфляции (примерно 3% выше инфляции в год) это возможно. Можно рассчитать и другие примеры, задавать различные размеры взносов и разные проценты доходности, чтобы посмотреть, как будут меняться результаты, но принцип останется тот же.
Для примера все расчеты сделаны в сегодняшних ценах, чтобы не спорить о прогнозах инфляции, и построена модель для человека, который:
Таблица: Минсоцполитики
Как накопить на пенсию? Как докупить страховой стаж к пенсии? Стоит ли вкладывать в НПФ? Ответы на эти и другие вопросы о пенсиях вы сможете найти в в телеграм-канале Finance_ukr.
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