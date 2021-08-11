В Минсоцполитики объяснили, как можно получить пенсию в 7000 гривен

Сейчас работающие люди «сбрасываются» деньгами, а государство их выплачивает в виде пенсии пенсионерам. Оплачивая социальные взносы, работающие люди приобретают страховой стаж, который влияет на размер их будущей пенсии, но в свою собственность ничего не получают.

Об этом пишет Министерство социальной политики Украины.

Законодатели предлагают, чтобы часть взносов сразу поступала в собственность человека, на его личный счет в накопительном фонде. Человек будет владельцем своих пенсионных накоплений, сам будет выбирать, в каком фонде накапливать, может изменить фонд в любое время, если что-то не нравится, оставить пенсионные накопления по наследству, воспользоваться ими в критических случаях, например, для лечения.

Сколько придется платить. С налогов, уплаченным человеком, предлагается направлять на накопление долю в размере 1−2% от зарплаты. Дополнительно взносы в размере 1−2% от зарплаты будут перенаправляться человеку из сумм единого социального взноса, которые за него уплатил работодатель.

По подсчетам Минсоцполитики, около 7000 гривен — это пример того, какую пенсию может получать человек с полным страховым стажем из двух источников: солидарной и накопительной систем.

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Даже при небольших взносах 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений и доходности +0,25% в месяц выше инфляции (примерно 3% выше инфляции в год) это возможно. Можно рассчитать и другие примеры, задавать различные размеры взносов и разные проценты доходности, чтобы посмотреть, как будут меняться результаты, но принцип останется тот же.

Для примера все расчеты сделаны в сегодняшних ценах, чтобы не спорить о прогнозах инфляции, и построена модель для человека, который:

получает заработную плату 15 000 гривен в месяц;

работает и накапливает с 25 до 60 лет (имеет 35 лет стажа);

на свой пенсионный накопительный счет ежемесячно в течение периода работы получает 2% от зарплаты с сумм уплаченного им НДФЛ и дополнительно 2% от зарплаты с сумм ЕСВ , который за него заплатил работодатель (всего 4% – 600 гривен);

и дополнительно 2% от зарплаты с сумм , который за него заплатил работодатель (всего 4% – 600 гривен); после завершения периода работы получает накопительную пенсию в течение 15 лет;

все время накопления средства человека работают с доходностью 0,25% выше инфляции в месяц (примерно 3% выше инфляции в год);

получает пенсию с солидарного уровня на уровне средней на сегодня — 3 624 гривны (по состоянию на 01.03.2021).



Таблица: Минсоцполитики

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