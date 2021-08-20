Компания украинца Firefly Aerospace успешно протестировала ракету-носитель перед запуском

Космическая компания Firefly Aerospace, принадлежащая украинскому бизнесмену Максиму Полякову, успешно провела испытания ракеты-носителя Alpha перед запуском.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Финальные наземные испытания первой ступени ракеты Alpha прошли успешно. Статический тест двигателей длился запланированные 15 секунд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время команда обрабатывает полученные данные и готовится к первому пуску ракеты, предварительно запланированному на 2 сентября со стартовой площадки SLC-2W на Базе Космических войск в Ванденберге, что в США.

Напомним, в феврале текущего года NASA выделило компании Firefly Aerospace около $ 93,3 млн для доставки на Луну комплекса из 10 научно-исследовательских и технологических комплексов в 2023 году.

Оборудование должно быть направлено в район Моря Кризисов на видимой стороне Луны с целью изучения условий, а также ресурсов спутника Земли «поможет подготовиться к выполнению задач освоения Луны человеком».

Кроме того, компания Firefly Aerospace заключила контракт с компанией SpaceX на доставку в 2023 году на Луну грузового модуля Blue Ghost.