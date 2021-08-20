0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

По закону об «инвестнянях» планируют привлекать в год по $3 млрд

По закону об «инвестнянях» планируют привлекать в год по $3 млрд

По закону об «инвестнянях» в 2022 году планируют привлечь $ 1,5−2 млрд, а в дальнейшем — $ 3 млрд в год стабильно.

Об этом в интервью Delo.ua заявил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.

Он отметил, что многое зависит от скорости подписания первых десяти заявок на поддержку со стороны государства. Цивкач уверен: легко пройденный процесс подписания вызовет эффект инвестиционного сарафанного радио, и бизнес будет рассказывать другому бизнесу, что это было быстро, понятно и эффективно.

Читайте также: Инвестняни получили 26 заявок на $1,7 млрд. Лидируют промышленная и аграрная переработка

«В таком случае у нас будет геометрическая прогрессия, и первые десять сразу приведут к 100 заявкам минимум в 2022—2023 годах. Если мы говорим о соглашениях, подписанных на $ 500 млн в первый год, то в 2022 году это может быть уже $ 1,5−2 млрд, и потом выход на $ 3 млрд в год стабильно. Это коридор 3−5 лет», — подчеркнул глава ведомства.

Цивкач также не исключает, что когда государство увидит эффективность этого механизма, то стимулы в будущем будут расширены. Это тоже может привести к более резкому подъему инвестиционного интереса. Однако очень важными будут первые полгода. Он также уточнил, что в 2019 году в Украину поступило $ 5,8 млрд прямых иностранных инвестиций.

«В 2020 году все помнят, что произошло, и у нас была оценка в минус $ 868 млн! Потом НБУ пересчитал эту цифру. Оказалось, что реинвестирования было больше, и цифру откорректировали до минус $ 35 млн по итогу 2020 года. В этом году НБУ и Министерство экономики оценивает приток прямых иностранных инвестиций на уровне $ 3−5 млрд. Первый квартал показал, что это реально. За первые три месяца у нас плюс $ 1,48 млрд в основном за счет реинвестирования», — подытожил он.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.