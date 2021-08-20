По закону об «инвестнянях» планируют привлекать в год по $3 млрд

По закону об «инвестнянях» в 2022 году планируют привлечь $ 1,5−2 млрд, а в дальнейшем — $ 3 млрд в год стабильно.
Об этом в интервью Delo.ua заявил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.
Он отметил, что многое зависит от скорости подписания первых десяти заявок на поддержку со стороны государства. Цивкач уверен: легко пройденный процесс подписания вызовет эффект инвестиционного сарафанного радио, и бизнес будет рассказывать другому бизнесу, что это было быстро, понятно и эффективно.
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«В таком случае у нас будет геометрическая прогрессия, и первые десять сразу приведут к 100 заявкам минимум в 2022—2023 годах. Если мы говорим о соглашениях, подписанных на $ 500 млн в первый год, то в 2022 году это может быть уже $ 1,5−2 млрд, и потом выход на $ 3 млрд в год стабильно. Это коридор 3−5 лет», — подчеркнул глава ведомства.
Цивкач также не исключает, что когда государство увидит эффективность этого механизма, то стимулы в будущем будут расширены. Это тоже может привести к более резкому подъему инвестиционного интереса. Однако очень важными будут первые полгода. Он также уточнил, что в 2019 году в Украину поступило $ 5,8 млрд прямых иностранных инвестиций.
«В 2020 году все помнят, что произошло, и у нас была оценка в минус $ 868 млн! Потом НБУ пересчитал эту цифру. Оказалось, что реинвестирования было больше, и цифру откорректировали до минус $ 35 млн по итогу 2020 года. В этом году НБУ и Министерство экономики оценивает приток прямых иностранных инвестиций на уровне $ 3−5 млрд. Первый квартал показал, что это реально. За первые три месяца у нас плюс $ 1,48 млрд в основном за счет реинвестирования», — подытожил он.
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