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В Германии стартовали продажи Hyundai Staria (фото)

В Германии стартовали продажи Hyundai Staria (фото)

Минивэн Hyundai Staria в Германии доступен во флагманской комплектации Signature по цене от 56 150 евро с передним приводом и от 58 150 евро с полным приводом.

Версии Signature оснащены раздвижными дверями с обеих сторон, кожаным салоном с подогревом и вентиляцией, системой умных ключей с кнопкой остановки/запуска, подсветкой салона с 64 цветами, а также задними солнцезащитными шторами.

Staria Signature также имеет отдельные сиденья во втором ряду, с регулировкой наклона спинки и подставки для ног. Все ряды сидений также имеют порты USB. Еще одной интересной технологией в Staria Signature является функция Passenger View – широкоугольная камера следит за тем, что происходит позади водителя, и выводит изображение на 10,25-дюймовый экран мультимедийного комплекса. На этот же экран выводится изображение с внешней камеры с 360-градусным обзором. На выбор есть четыре цвета интерьера.


Фото: Hyundai

Hyundai также оснастила модели Staria Signature немецкой спецификации аудиосистемой Bose с 12 динамиками и множеством интеллектуальных систем помощи от Hyundai. За дополнительные 1200 евро клиенты могут заказать стеклянную панорамную крышу.


Фото: Hyundai

Флагманский вариант Staria уже можно заказать в немецких дилерских центрах, а в следующем году на рынок выйдут более доступные варианты микроавтобуса, цены на которые будут стартовать с отметки ниже 40 000 евро.


Фото: Hyundai

По материалам Телеканал 24
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