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Смарт-часы Huawei Watch 3 получили шесть новых функций

Смарт-часы Huawei Watch 3 получили шесть новых функций

Компания Huawei выпустила новую версию прошивки для умных часов серии Watch 3. Помимо традиционных исправлений и патчей мобильной ОС, апдейт включает ряд новых полезных функций, расширяющих список возможностей носимых гаджетов.

Одним из главных нововведений стала функция импорта музыки со смартфона на умные часы для автономного прослушивания. Кроме того, пользователи получили возможность планировать период работы режима «Не беспокоить», во время которого на устройство не поступают входящие уведомления и сообщения. Ещё одной полезной фишкой гаджета стала система напоминаний о необходимости выпить воды во время тренировки или в течение дня.

Разработчики также упростили доступ к настройкам Wi-Fi для быстрой активации или отключения модуля беспроводной связи. Помимо этого, в списке изменений функция отключения вибрации и звука во время входящих звонков с помощью поворота запястья и возможность установки короткого видеоролика в качестве персонального циферблата.

Обновлённая прошивка выпущена для смарт-часов Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro. Апдейт доступен на территории Китая и будет постепенно распространяться в других регионах уже в ближайшее время.

По материалам 4PDA
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