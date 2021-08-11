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Украина усиливает работу над развитием рынка зеленых облигаций

Украина усиливает работу над развитием рынка зеленых облигаций

На заседании Правительства одобрен проект постановления Кабинета Министров Украины, которым дополнены функции Госэнергоэффективности, в частности в части:

  • разработки предложений по внедрению и развитию рынка зеленых облигаций;
  • участию в рассмотрении и отборе инвестиционных проектов и проектов экологического направления в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива, мониторинга их внедрения.

Актуализация задач Агентства будет способствовать усилению работы над введением одного из известных в мире инструментов финансирования проектов — зеленых облигаций.

Напомним, с 1 июля 2021 года заработал закон, которым вводятся в обращение зеленые облигации и устанавливаются правила для участников рынка. Соответствующие нормы закона были разработаны Госэнергоэффективности при поддержке проекта GIZ «Консультирование предприятий по энергоэффективности» и других партнеров.

Сейчас Госэнергоэффективности совместно с Министерством окружающей среды и другими заинтересованными сторонами работает над вторичным законодательством для полномасштабного развития рынка.

Также Госэнергоэффективности уже разработана концепция для развития рынка зеленых облигаций в Украине.

В целом в Украине есть огромный потенциал для развития этого рынка. Это отмечают в собственных исследованиях IFC и OECD.

По материалам Finance.UA
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