Украина усиливает работу над развитием рынка зеленых облигаций

На заседании Правительства одобрен проект постановления Кабинета Министров Украины, которым дополнены функции Госэнергоэффективности, в частности в части:
Актуализация задач Агентства будет способствовать усилению работы над введением одного из известных в мире инструментов финансирования проектов — зеленых облигаций.
Напомним, с 1 июля 2021 года заработал закон, которым вводятся в обращение зеленые облигации и устанавливаются правила для участников рынка. Соответствующие нормы закона были разработаны Госэнергоэффективности при поддержке проекта GIZ «Консультирование предприятий по энергоэффективности» и других партнеров.
Сейчас Госэнергоэффективности совместно с Министерством окружающей среды и другими заинтересованными сторонами работает над вторичным законодательством для полномасштабного развития рынка.
Также Госэнергоэффективности уже разработана концепция для развития рынка зеленых облигаций в Украине.
В целом в Украине есть огромный потенциал для развития этого рынка. Это отмечают в собственных исследованиях IFC и OECD.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина построит большой флот до 2035 года - Зеленский7 ч. назад - 767 14
Экономический разрыв между Украиной и странами Европы увеличился - исследованиеВчера, 21:00 - 1563 12
На столичных дорогах появился «фантом»: проверяют скорость машинВчера, 13:02 - 3314 6
Владелец "Сильпо" запускает конкурента monobank7 ч. назад - 2692 3
Минэнерго предлагает списать задолженность госшахт по социальным платежам на 5,8 млрд грн5 ч. назад - 112 3
Какие профессии являются наиболее востребованными в Украине (исследование)8 ч. назад - 3312
Владелец "Сильпо" запускает конкурента monobank7 ч. назад - 2692 3
Как заблаговременно позаботиться о безопасности своих средств в банкеВчера, 20:00 - 2277 1
Экономический разрыв между Украиной и странами Европы увеличился - исследованиеВчера, 21:00 - 1563 12
Сентябрь будет сложным, но осенью гривна укрепится: инвестиционный аналитик назвал причины4 ч. назад - 1441
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигательПозавчера, 17:10 - 222
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 776 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2318 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 991 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 883