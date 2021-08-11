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«Северный поток-2» в этом году может прокачать 5,6 млрд кубометров газа - «Газпром»

«Северный поток-2» в этом году может прокачать 5,6 млрд кубометров газа - «Газпром»

До конца 2021 года российский газопровод «Северный поток-2» может прокачать 5,6 млрд кубометров газа. Такие объемы могут поставить на фоне низких запасов газа в Германии.

Об этом сообщает ТАСС.

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«По газопроводу „Северный поток-2“ в текущем году может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа», — говорится в сообщении газового холдинга.

В «Газпроме» добавили, что на сегодня немецкие подземные хранилища газа заполнены на 50,7%, тогда как в предыдущие годы на август они были заполнены более чем на 85%.

По материалам РБК-Украина
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