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Германия назначила уполномоченного по транзиту газа через Украину

Германия назначила уполномоченного по транзиту газа через Украину

Министерство экономики и энергетики ФРГ сообщило, что правительство назначило Георга Вальдерзее уполномоченным по вопросам транзита газа по территории Украины после начала работы газопровода Северный поток-2.

Об этом сообщает DW.

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Вальдерзее уже исполнял обязанности уполномоченного немецкого правительства по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году, когда договор был продлен до 2024 года. Он будет работать вместе с МИД Германии.

Назначив Вальдерзее, Германия планирует выполнить свои обязательства по соглашению с США по урегулированию споров вокруг газопровода Северный поток-2.

В Nord Stream 2 AG ранее заявляли, что строительство Северного потока-2, который позволит Газпрому отказаться от использования украинской газотранспортной системы и поставлять газ в страны Евросоюза в обход Украины, завершено на 99%. Nord Stream 2 AG планирует закончить укладку труб уже в августе.

21 июля Министерство иностранных дел Германии и Госдеп США опубликовали подробности политической договоренности относительно Северного потока-2. В заявлении Вашингтона и Берлина сказано, что, если Россия попытается использовать газ как оружие или прибегнет к агрессии против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и призовет Евросоюз также ответить, в частности ввести санкции.

Германия и США будут способствовать привлечению $1 млрд инвестиций в так называемый «зеленый фонд» для Украины. Также Берлин взял на себя обязательство «использовать все доступные средства влияния, чтобы позволить Украине продлить соглашение о транзите газа с Россией на срок до десяти лет». Для этого Германия назначит специального посланника. Переговоры должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября, сказано в документе.

По материалам НВ
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