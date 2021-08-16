В Украине хотят усилить ответственность за подделку COVID-сертификатов

Совет нацбезопасности и обороны Украины хочет усиления ответственности за подделку сертификатов и справок о вакцинации от коронавируса. Соответствующее решение сегодня подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

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СНБО поручил Кабинету Министров проработать вопрос об усилении ответственности за подделку документов, в том числе электронных, о вакцинации, сбыте и их использовании.

Также Кабмин должен проработать вопрос ужесточения наказания за внесение недостоверных сведений в медицинские базы данных.

Согласно решению СНБО, правительство должно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующий законопроект.