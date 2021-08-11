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Украина сделала шаг к введению CRS Стандарта

Украина сделала шаг к введению CRS Стандарта

Правительство одобрило проект письма в адрес Глобального форума ОЭСР относительно намерения Украины внедрить международный стандарт по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах в налоговых целях (CRS Стандарт).

По данным Минфина, это письмо официально начинает процесс введения CRS стандарта в Украине.

«Выражение правительством намерения внедрять Стандарт CRS позволит улучшить имидж Украины как предсказуемого партнера, который стремится внедрять лучшие стандарты и бороться с размыванием налогооблагаемой базы и выводом прибыли из-под налогообложения», – сообщает министерство.

Введение CRS стандарта создаст условия для присоединения Украины к эффективной международной системе обмена налоговой информацией путем присоединения к многостороннему соглашению между компетентными органами по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах.

Это позволит:

  • обеспечить более прозрачную налоговую среду и способствовать противодействию использованию схем агрессивного налогового планирования;
  • повысить уровень соблюдения требований налогового законодательства налогоплательщиками;
  • предотвратить уклонение от уплаты налогов.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2019 году 100 налоговых администраций совершили обмен информацией о 84 млн финансовых счетов, на которых находились активы на сумму около 10 трлн евро.

С каждым годом международная сеть автоматического обмена расширяется – в 2020 году обмен осуществило 105 стран, а в 2021 году еще 4 страны совершат свой первый обмен. Украина планирует осуществить первые обмены информацией в сентябре 2023 года за отчетный 2022 год.

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По материалам Финансовый клуб
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