Украина сделала шаг к введению CRS Стандарта

Правительство одобрило проект письма в адрес Глобального форума ОЭСР относительно намерения Украины внедрить международный стандарт по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах в налоговых целях (CRS Стандарт).
По данным Минфина, это письмо официально начинает процесс введения CRS стандарта в Украине.
«Выражение правительством намерения внедрять Стандарт CRS позволит улучшить имидж Украины как предсказуемого партнера, который стремится внедрять лучшие стандарты и бороться с размыванием налогооблагаемой базы и выводом прибыли из-под налогообложения», – сообщает министерство.
Введение CRS стандарта создаст условия для присоединения Украины к эффективной международной системе обмена налоговой информацией путем присоединения к многостороннему соглашению между компетентными органами по автоматическому обмену информацией о финансовых счетах.
Это позволит:
По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в 2019 году 100 налоговых администраций совершили обмен информацией о 84 млн финансовых счетов, на которых находились активы на сумму около 10 трлн евро.
С каждым годом международная сеть автоматического обмена расширяется – в 2020 году обмен осуществило 105 стран, а в 2021 году еще 4 страны совершат свой первый обмен. Украина планирует осуществить первые обмены информацией в сентябре 2023 года за отчетный 2022 год.
О главных законодательных инициативах, которые могут коснуться ваших кошельков, мы оперативно информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и всегда будьте в курсе главных изменений!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине анонсировали значительное снижение цен на подсолнечное масло и назвали сроки10 ч. назад - 1621 17
Зеленский запустил процесс отбора на должности судей КСУ по квоте ПрезидентаВчера, 16:30 - 333 3
В Украине появится государственный авиаперевозчик7 ч. назад - 1411 2
«Нафтогаз» за 15 лет инвестировал в добычу углеводородов в Египте $580 млн9 ч. назад - 343 2
В Украине изменили принцип выплат гарантированных вкладовВчера, 15:06 - 22081 2
В Кабмине анонсировали значительное снижение цен на подсолнечное масло и назвали сроки10 ч. назад - 1621 17
О земельном налоге: ставки, льготы, сроки уплаты9 ч. назад - 1515
В Украине появится государственный авиаперевозчик7 ч. назад - 1411 2
На столичных дорогах появился «фантом»: проверяют скорость машин4 ч. назад - 1365
Украинская экономика находится в состоянии рецессии – BloombergВчера, 21:00 - 1220
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигательВчера, 17:10 - 135
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригородПозавчера, 15:10 - 607
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2179 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 962 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 844