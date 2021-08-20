58% компаний из-за пандемии стали более открытыми для риска (исследование)

«Новая реальность» резко изменила привычные вещи для общества и ускорила внедрение инноваций.
Согласно исследованию компании Lenovo, кризисный период побудил бизнес к развитию.
54% респондентов отмечают, что кризис мотивировал работников прилагать больше усилий для улучшения бизнес-результатов, а 67% опрошенных уверены, что их компании стали более креативными благодаря кризису.
Готов ли бизнес к новым вызовам? 58% опрошенных топ-менеджеров считают, что возможности послекризисной эры сделали их компании более открытыми для риска. 67% указывают, что их бизнес стал креативнее, чем до начала кризиса. Несмотря на сложности, компании не боялись тратить бюджеты, на инновации и более чем половина опрошенных (54%) говорят, что кризис стал катализатором их усилий по использованию новых технологий для улучшения социальных и экологических показателей.
Среди основных стратегических движителей инноваций респонденты называют:
Несмотря на готовность к инновациям, 61% опрошенных уверяют, что не видят единого правильного пути улучшения инновационной деятельности своего бизнеса. Многих до сих пор сдерживают устаревшее корпоративное поведение и формализованные протоколы, которые несовместимы с творческим мышлением.
Эксперты сформировали три шага для ускорения инноваций:
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