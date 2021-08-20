58% компаний из-за пандемии стали более открытыми для риска (исследование)

«Новая реальность» резко изменила привычные вещи для общества и ускорила внедрение инноваций.

Согласно исследованию компании Lenovo, кризисный период побудил бизнес к развитию.

54% респондентов отмечают, что кризис мотивировал работников прилагать больше усилий для улучшения бизнес-результатов, а 67% опрошенных уверены, что их компании стали более креативными благодаря кризису.

Готов ли бизнес к новым вызовам? 58% опрошенных топ-менеджеров считают, что возможности послекризисной эры сделали их компании более открытыми для риска. 67% указывают, что их бизнес стал креативнее, чем до начала кризиса. Несмотря на сложности, компании не боялись тратить бюджеты, на инновации и более чем половина опрошенных (54%) говорят, что кризис стал катализатором их усилий по использованию новых технологий для улучшения социальных и экологических показателей.

Среди основных стратегических движителей инноваций респонденты называют:

46% — адаптация имеющихся предложений к меняющимся потребностям клиентов;

44% — развитие бизнеса для удовлетворения спроса новых глобальных клиентов;

43% — защита бизнеса от разрушающих факторов;

42% — улучшение экологической устойчивости;

42% — развитие инклюзивных товаров и услуг;

36% — переосмысление основной бизнес-модели для удовлетворения новых потребностей клиентов;

32% — развитие бизнеса для удовлетворения спроса новых сегментов клиентов.

Несмотря на готовность к инновациям, 61% опрошенных уверяют, что не видят единого правильного пути улучшения инновационной деятельности своего бизнеса. Многих до сих пор сдерживают устаревшее корпоративное поведение и формализованные протоколы, которые несовместимы с творческим мышлением.

Эксперты сформировали три шага для ускорения инноваций: