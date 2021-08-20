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Аналитики спрогнозировали курс доллара на три года

Аналитики спрогнозировали курс доллара на три года

Согласно базовому сценарию, экономика Украины по итогам этого года вырастет на 4,3%, а номинальный ВВП достигнет $183 млрд.

Такой прогноз сделали в инвесткомпании Capital Times.

Прогнозы по курсу. Эксперты прогнозируют среднегодовой курс доллара в нынешнем году на уровне 27,6 грн, в 2022-м – 27,9 грн, в 2023-м девальвацию до 29,1 грн и в 2024-м – до 29,6 грн в среднем по году.

В то же время учетная ставка Нацбанка продолжительное время будет находиться в диапазоне 8-9%, считают в Capital Times. Такой уровень обеспечит приемлемые доходности по ОВГЗ как для Минфина, так и нерезидентов, при условии снижения инфляции до 5-7% в следующие годы.

По мнению аналитиков, основными драйверами роста экономики выступают:

  • благоприятная ценовая конъюнктура на мировом товарном рынке, что привело к увеличению объема экспорта агропродукции и металлургии в денежном эквиваленте, а также ускорило инфляцию – позитивно для номинального ВВП;
  • восстановление потребительского спроса при стабильной ситуации на кредитно-денежном рынке внутри страны;
  • эффективные действия НБУ и Минфина по рефинансированию долгов 2021-2022 гг.;
  • удержание курса доллар/гривна в узком ценовом коридоре 26,5-27,5 грн/$.

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В дальнейшем эксперты прогнозируют такую динамику реального ВВП:

  • рост на 3,6% в 2022-м;
  • на 1,6% в 2023-м;
  • на 2,6% в 2024 году.

Замедление в 2023 году связано с рядом факторов: от начала политического цикла в стране до диспропорций на глобальном рынке, добавляют инвестаналитики.

По материалам УБР
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