Аналитики спрогнозировали курс доллара на три года

Согласно базовому сценарию, экономика Украины по итогам этого года вырастет на 4,3%, а номинальный ВВП достигнет $183 млрд.
Такой прогноз сделали в инвесткомпании Capital Times.
Прогнозы по курсу. Эксперты прогнозируют среднегодовой курс доллара в нынешнем году на уровне 27,6 грн, в 2022-м – 27,9 грн, в 2023-м девальвацию до 29,1 грн и в 2024-м – до 29,6 грн в среднем по году.
В то же время учетная ставка Нацбанка продолжительное время будет находиться в диапазоне 8-9%, считают в Capital Times. Такой уровень обеспечит приемлемые доходности по ОВГЗ как для Минфина, так и нерезидентов, при условии снижения инфляции до 5-7% в следующие годы.
По мнению аналитиков, основными драйверами роста экономики выступают:
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В дальнейшем эксперты прогнозируют такую динамику реального ВВП:
Замедление в 2023 году связано с рядом факторов: от начала политического цикла в стране до диспропорций на глобальном рынке, добавляют инвестаналитики.
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