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Bitcoin может взлететь до $50 тысяч: прогноз

Bitcoin может взлететь до $50 тысяч: прогноз

Bitcoin начал новый рост от поддержки в $45,5 тыс. и, вероятнее всего, вырастет до $48 тыс. При этом следующей целью может стать отметка в $50 тыс.

Такой прогноз озвучил аналитик NewsBTC Аяш Джиндал.

Он отметил, что цена главной криптовалюты оставалась стабильной и нашла поддержку в зоне на отметке в $45 тыс. Однако Bitcoin может столкнуться с сопротивлением на отметке в $48 тыс.

На данный момент стоимость Bitcoin составляет $47,5 тыс. За сутки она увеличилась на 3.37%. Рыночная капитализация криптоактива – $893,39 млрд, об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

Старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун в новом отчете спрогнозировал рост курса первой криптовалюты до отметки $100 тыс.

По материалам Обозреватель
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