Стоимость Bitcoin достигнет $100 000, - стратег Bloomberg

Старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун в новом отчете спрогнозировал рост курса первой криптовалюты до отметки $ 100 000.
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Он отметил мощную поддержку цифрового золота и Ethereum в последние месяцы и старт фазы роста этих активов.
«Биткоин, похоже, нашел поддержку около отметки $ 30 000 так же, как это было на $ 4000 в начале 2019 года. Мы видим параллели с теми событиями и, судя по всему, биткоин вполне может достичь $ 100 000», — пояснил Макглоун.
Аналитик добавил, что быки готовятся к следующему шагу на рынке криптовалют. Он также подчеркнул, что курс цифрового золота долго находился ниже 20-недельной скользящей средней, что говорит о распродаже биткоина среди «слабых» покупателей.
«Биткоин становится цифровым золотом в идущем в этом направлении мире, пока Ethereum развивается как платформа для диджитализации финансов», — отметил старший стратег Bloomberg Intelligence.
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