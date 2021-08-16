Сезонные цены на газ для населения: сколько придется платить

Несмотря на выгодность годового фиксированного тарифного плана украинские поставщики подготовили и интересные альтернативные ценовые предложения — сезонные.
В этом случае речь идет об отопительном сезоне: потребители смогут покупать газ по специальным условиям.
Об этом говорится в обзоре портала ГазПравда.
Самое распространенное сезонное предложение этого года — тарифные планы с равномерной оплатой, то есть возможностью платить за топливо равномерными частями ежемесячно.
Что это значит? Общая сумма к оплате в таких тарифных планах определяется в соответствии с объемом газа, который клиент в среднем потребляет в течение отопительного сезона. А дальше эту сумму человек платит равномерными частями ежемесячно.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как экономить на оплате коммунальных услуг.
Стоимость кубометра газа при этом обещают одинаковую до самого конца отопительного сезона. Таким образом можно избежать пиковой нагрузки на семейный бюджет в самые холодные зимние месяцы, равномерно распределив расходы на оставшиеся месяцы.
Такие тарифные планы, в частности, предлагают газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», а также региональные газсбыты, работающие под брендом «Твой Газсбыт».
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Что касается стоимости кубометра газа в этих сезонных предложениях, то она — идентична годовой базовой. Несмотря на рекордное подорожание газа в мире, предложить более низкие цены, чем в годовых фиксированных контрактах, поставщики не смогли.
Цены:
Таким образом, сезонные тарифные планы дешевле годовых не будут. Однако инструмент равномерной оплаты позволит людям лучше распределить нагрузку на семейный бюджет и таким образом избежать больших счетов зимой.
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