0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 352 0

Коммунальные тарифы в Украине и Польше: сравнение КГГА

Коммунальные тарифы в Украине и Польше: сравнение КГГА

При нынешних тарифах на коммунальные услуги средняя зарплата по всей Украине должна составлять не менее 15,5 тыс. гривен, а не 7-8 тыс. грн, как в большинстве районных центров.

Об этом написал председатель Комитета по вопросам ЖКХ общественного совета при КГГА Олег Попенко на своей странице в Facebook.

По его словам, в Польше соотношение средняя зарплата/коммунальные платежи составляет 15,6%.

«По состоянию на декабрь 2020 года средняя зарплата в Польше составляла 41 758 грн ($1478). Квартплата забирает до 600 злотых (4000 грн) в месяц. В эту сумму входит отопление, вывоз мусора, капремонт дома и даже налог на землю. Газ с абонплатой в среднем обходится полякам до 100 грн/мес. Электроэнергия при потреблении в среднем до 220 кВт·ч в месяц + абонплата 90 грн обойдется в 904 гривны, учитывая ночной тариф 3,7 грн за кВт·ч. Если сюда добавить еще горячую воду и др., В Среднем имеем 967 злотых или 6480 грн», – написал Попенко.

Читайте также: Сниженный тариф на электроэнергию будет действовать до конца апреля 2022 года

По данным Госслужбы статистики, по состоянию на июнь-2021 средняя зарплата в Украине составляет 14 300 грн. При этом коммунальные тарифы составляют от 1840 до 3466 гривен, то есть в среднем примерно 3000 гривен в месяц.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как сэкономить на оплате коммунальных услуг.

«Таким образом, соотношение средняя зарплата/коммунальные платежи составляет 3000/14 300 = 21%! Итак, средняя заработная плата по всей стране должна составлять не менее 15 500 грн, а не то, что мы имеем в большинстве райцентров, где зарплата не превышает 7-8 тыс. грн», – подчеркнул Попенко.

По материалам Главком
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.