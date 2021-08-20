Коммунальные тарифы в Украине и Польше: сравнение КГГА

При нынешних тарифах на коммунальные услуги средняя зарплата по всей Украине должна составлять не менее 15,5 тыс. гривен, а не 7-8 тыс. грн, как в большинстве районных центров.

Об этом написал председатель Комитета по вопросам ЖКХ общественного совета при КГГА Олег Попенко на своей странице в Facebook.

По его словам, в Польше соотношение средняя зарплата/коммунальные платежи составляет 15,6%.

«По состоянию на декабрь 2020 года средняя зарплата в Польше составляла 41 758 грн ($1478). Квартплата забирает до 600 злотых (4000 грн) в месяц. В эту сумму входит отопление, вывоз мусора, капремонт дома и даже налог на землю. Газ с абонплатой в среднем обходится полякам до 100 грн/мес. Электроэнергия при потреблении в среднем до 220 кВт·ч в месяц + абонплата 90 грн обойдется в 904 гривны, учитывая ночной тариф 3,7 грн за кВт·ч. Если сюда добавить еще горячую воду и др., В Среднем имеем 967 злотых или 6480 грн», – написал Попенко.

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По данным Госслужбы статистики, по состоянию на июнь-2021 средняя зарплата в Украине составляет 14 300 грн. При этом коммунальные тарифы составляют от 1840 до 3466 гривен, то есть в среднем примерно 3000 гривен в месяц.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы часто публикуем лайфхаки, как сэкономить на оплате коммунальных услуг.

«Таким образом, соотношение средняя зарплата/коммунальные платежи составляет 3000/14 300 = 21%! Итак, средняя заработная плата по всей стране должна составлять не менее 15 500 грн, а не то, что мы имеем в большинстве райцентров, где зарплата не превышает 7-8 тыс. грн», – подчеркнул Попенко.