Поток туристов в Украину увеличился на 9%

В январе-июне 2021 года Украину посетили 1,42 миллиона иностранных туристов, что на 9% больше, чем во втором полугодии 2020-го.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма в Facebook.
Однако указанный показатель на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (когда Украину посетили два миллиона иностранцев) и на 75% меньше показателя аналогичного периода 2019 года (шесть миллионов туристов).
«70% иностранцев, посетивших Украину, — европейцы (на 10% меньше прошлогоднего показателя), 24% – представители стран Азиатского региона (на 8% больше, чем в 2020 году), 2,8% приехали из Северной Америки и только 1,7% – граждане Африканского континента», — говорится в сообщении.
Также в Госагентстве назвали самые популярные среди украинцев туристические направления.
«В первом полугодии 2021 года украинцы на 15% больше выезжают за границу, чем в прошлом году. Всего выехало 5,7 миллиона граждан Украины. Традиционными туристическими направлениями остаются такие страны, как Турция (774 тысячи) и Египет (количество туристов увеличилось на 88% и достигает 705 тысяч)», — уточнила пресс-служба.
Инфографика: Государственное агентство развития туризма Украины
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