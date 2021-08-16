Поставки автогаза из-за границы вышли на рекордный в 2021 году показатель

Поставки импортного сжиженного газа (СУГ) в Украину за 15 дней августа увеличились на 16,9% (или 12 тыс. т) по сравнению с таким же периодом прошлого месяца, составив 71 тыс. т. Это рекордный за полмесяца показатель для 2021 года.

Об этом сообщает enkorr.

Больше всего вырос импорт российского автогаза — на 48%, до 32,5 тыс. т. Главными поставщиками выступают «Роснефть» и «Лукойл». Наибольшие объемы адресованы компаниям «Сокар» (5 тыс. т), «БРСМ-нафта» (4,5 тыс. т), «Мадокс» (1,6 тыс. т), WOG (1,3 тыс. т) и «КЛО» (1,1 тыс. т).

При этом в адрес ряда покупателей поставки происходят с задержками, а некоторые и вовсе пока не получали законтрактованный на август ресурс.

В то же время импорт казахстанского ресурса железнодорожным транспортом вырос на 1 тыс. т и составил 16,6 тыс. т. Основные объемы отгрузки приходятся на «ТШО».

Белорусские поставщики продали Украине 9,3 тыс. тонн СУГ за полмесяца (+21%). В этот период поставки увеличил Мозырский НПЗ.

Также активизировался импорт автогаза через западную границу и из Литвы: на 34% больше, чем за полмесяца июля — 5,4 тыс. т. Получателями выступили WOG, «Надежда», «КЛО» и «ОККО».

Напомним, что средняя цена на автогаз в Украине бьет рекорды, превышая 17 грн за литр. К концу августа стоимость СУГ может подняться еще на 1 грн из-за подорожания ресурса на оптовом рынке.