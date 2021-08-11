Афганская валюта обвалилась до рекордного минимума

Во вторник курс национальной валюты Афганистана упал на 1,7% до рекордно низкого уровня 83,5013 афгани за доллар.

Исполняющий обязанности руководителя центробанка Афганистана Аджмал Ахмади покинул страну после того, как в воскресенье, 15 августа, боевики «Талибана» захватили столицу страны Кабул и объявили о полном контроле над Афганистаном, сообщает Bloomberg.

Ахмади сообщил в соцсети, что больше не будет поставок долларов. Это ограничило способность центробанка Афганистана поставлять валюту и привело к еще большей панике.

«Валюта резко выросла со стабильных 81 до почти 100, а затем вернулась к 86. В субботу я провел встречи, чтобы успокоить банки и обменники», – написал он.

Уже в воскресенье управляющий покинул центробанк и отправился в аэропорт. В тот же день президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну без создания переходного правительства. После этого большинство членов правительства, высокопоставленных чиновников и политических деятелей Афганистана также покинули страну.

Политические и экономические потрясения в Афганистане перекинулись на рынки Пакистана. В понедельник суверенные долларовые облигации страны со сроком погашения в 2031 году упали на 1,8 цента, что стало самым большим падением после того, как правительство разместило облигации в марте.

Согласно индексу Bloomberg Barclays, пакистанские долларовые облигации в понедельник потеряли больше всего в Азии. Инвесторы обеспокоены возможным негативным влиянием на ситуацию в Пакистане, а также тем, что «глобальные силы попытаются изолировать Пакистан из-за его предполагаемой поддержки талибов».