Украинцев предупредили о новой афере мошенников

В Украине аферисты придумали новую мошенническую схему, чтобы выманить деньги граждан. Злоумышленники звонят украинцам, обещая компенсацию, но на самом деле сами выманивают деньги.

Об этом предупреждает Государственная казначейская служба.

В частности, мошенники звонят лицам, представляются работниками Казначейства и предлагают перечислить их средства за приобретенные ранее некачественные медпрепараты. Однако для получения «компенсации» надо оплатить «судебный сбор» по якобы уже выигранному судебному делу против производителя этих некачественных медицинских препаратов.

Отмечается, что к компетенции Казначейства не относится инициирование возбуждения судебных дел против производителей некачественных товаров, поставщиков некачественных услуг. Кроме того, должностные лица Казначейства не звонят физическим лицам по осуществлению ими тех или иных перечислений денежных средств — это не входит в компетенцию работников Казначейства.

«Казначейство предостерегает граждан относительно перечисления собственных средств на основании телефонных звонков и предложений и советует обращаться в таких ситуациях в правоохранительные органы», — сказано в сообщении.