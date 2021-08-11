Беларусь может получить почти 1 млрд долларов от МВФ

Беларусь может получить от Международного валютного фонда почти 1 млрд долларов, несмотря на то, что страна уже находится под санкциями США, ЕС, Британии и Канады, и несмотря на призывы не предоставлять такого финансирования с учетом ситуации в Беларуси.
Об этом сообщает Bloomberg.
Для Беларуси предполагается 910 млн долларов из специального пакета, эквивалентного $ 650 млрд (так называемых Special Drawing Rights — специального права заимствования), для поддержки на фоне пандемии. Средства должны быть предоставлены 23 августа, в целом пакет предназначен для более 190 стран.
Читайте также: Швейцария ввела экономические санкции в отношении Беларуси
Спикер фонда Джерри Райс отметил, что в МВФ пристально следят за ситуацией в стране, но «как и во всех таких случаях, МВФ руководствуется в своих действиях позицией международного сообщества, которое продолжает поддерживать контакты с действующим правительством страны».
Некоторые недемократические режимы, в частности Мадуро в Венесуэле и режим в Мьянме, не могут получить финансирование, потому что правительства не получили широкого признания.
Однако такие страны как Китай, Россия и Иран продолжают получать средства от МВФ, несмотря на критику американской администрации и примененные против них санкции.
Сторонники выделения средств настаивают, что это необходимо для поддержания стабильности и для того, чтобы страны могли выделять достаточно ресурсов для реагирования на пандемию коронавируса.
Оппоненты режима Лукашенко в последнее время активно выступали против предоставления стране любых средств, аргументируя это тем, что это позволит Лукашенко удержать власть и иметь достаточно ресурсов для масштабных репрессий. В том числе об этом говорила лидер оппозиции Светлана Тихановская во время своего визита в Вашингтон в прошлом месяце.
Ряд депутатов Палаты представителей обратились к представителю США в правлении МВФ и руководству фонда с просьбой установить определенные ограничения для использования средств, которые будут предоставлены Беларуси.
Однако, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, в отличие от случая Венесуэлы и Бирмы, в фонде не было дискуссий по поводу того, чтобы больше не признавать режим Лукашенко.
Источники агентства говорят, что у администрации Байдена есть планы ограничить использование Беларусью средств от МВФ. Ранее в Минфине заявляли, что США не будут предлагать валюту странам, к которым применяются санкции. Однако даже если США не предоставит реальную валюту в обмен на SDR, это могут делать другие 31 страна и организация.
В то же время средства от МВФ дадут Лукашенко больше пространства для маневра в переговорах с Россией.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый десятый украинец не может оплатить коммунальные услуги без субсидии – МинфинВчера, 09:10 - 3004 16
Гороховский назвал цену monobank2 ч. назад - 1141 5
Застройщики будут уплачивать налоги на недвижимость за счет собственной сверхприбыли – ЛюбченкоВчера, 13:20 - 2217 4
Регистрировать вещные права на недвижимость украинцы будут по-новомуВчера, 20:20 - 25405 3
Врачи-ФЛП заработали 224 миллиона гривен на декларациях2 ч. назад - 247 2
Регистрировать вещные права на недвижимость украинцы будут по-новомуВчера, 20:20 - 25405 3
4 тыс. долларов преподавателям: Шкарлет рассказал, кому и когда ждатьВчера, 17:00 - 4550 2
В Минсоцполитики объяснили, как можно получить пенсию в 7000 гривен3 ч. назад - 3167
Застройщики будут уплачивать налоги на недвижимость за счет собственной сверхприбыли – ЛюбченкоВчера, 13:20 - 2217 4
Отзыв работников из ежегодного отпускаВчера, 19:01 - 1387
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 1784 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 834 5
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 729
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 2022 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1837 3