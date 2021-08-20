Сколько зарабатывают финансовые аналитики (инфографика)

Анализ финансовой статистики помогает эффективно планировать бизнес активность компании или бизнес-департамента.
Эксперты портала grc.ua подсчитали, сколько зарабатывают эти специалисты и какие требования для этой профессии.
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Чаще всего в обязанности финансового аналитика входят: финансовый менеджмент и умение использовать макроэкономический и микроэкономический инструментарий. В требованиях к вакансии, работодатели указывают как обязательный навык владения MS Excel (16%), SQL (22%), MS PowerPoint (40%) и практический опыт анализа данных. Также, необходимо знать английский на уровне не ниже чем Intermediate (47%) и навык работы с базами данных (26%). Не лишними будут коммуникабельность, умение работать в команде и умение принимать решения.
Согласно данным кадрового портала, вакансии для финансовых аналитиков составляют 10% от общего числа актуальных вакансий в категории «Банки, инвестиции, лизинг». Желающих работать намного меньше – вакансии перекрывают потребность на 140%.
Зарплаты:
Ожидания соискателей немного ниже предложений работодателей. Так, например, начинающий финансовый аналитик без опыта работы претендует на заработную плату от 19.8 тыс. грн (28% всех актуальных резюме категории). Специалист с опытом работы от трех до шести лет рассчитывает на компенсацию до 36.7 тыс. грн (19%). Специалисты с опытом работы от шести лет и кандидаты, претендующие на позицию руководителя департамента или ведущего финансового аналитика, рассчитывают на оклад от 45.1 тыс. грн.
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