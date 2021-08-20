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Сколько зарабатывают финансовые аналитики (инфографика)

Сколько зарабатывают финансовые аналитики (инфографика)

Анализ финансовой статистики помогает эффективно планировать бизнес активность компании или бизнес-департамента.

Эксперты портала grc.ua подсчитали, сколько зарабатывают эти специалисты и какие требования для этой профессии.

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Чаще всего в обязанности финансового аналитика входят: финансовый менеджмент и умение использовать макроэкономический и микроэкономический инструментарий. В требованиях к вакансии, работодатели указывают как обязательный навык владения MS Excel (16%), SQL (22%), MS PowerPoint (40%) и практический опыт анализа данных. Также, необходимо знать английский на уровне не ниже чем Intermediate (47%) и навык работы с базами данных (26%). Не лишними будут коммуникабельность, умение работать в команде и умение принимать решения.

Согласно данным кадрового портала, вакансии для финансовых аналитиков составляют 10% от общего числа актуальных вакансий в категории «Банки, инвестиции, лизинг». Желающих работать намного меньше – вакансии перекрывают потребность на 140%.

Зарплаты:

  • средняя компенсация кандидатов, ищущих работу финансовыми аналитиками, составляет около 30 тыс. грн;
  • начинающие специалисты (интерны, стажеры и студенты без опыта работы) могут претендовать на компенсацию от 22.2 тыс. грн (таких вакансий большинство – 43%);
  • специалист с опытом работы от года (40% вакансий) может претендовать на зарплату от 31.7 тыс. грн;
  • кандидат с опытом работы от трех лет (13% вакансий) может рассчитывать на компенсацию от 41.3 тыс. грн;
  • более опытные финансовые аналитики (от шести лет опыта) и руководители департаментов могут претендовать на компенсацию от 60.4 тыс. грн.

Ожидания соискателей немного ниже предложений работодателей. Так, например, начинающий финансовый аналитик без опыта работы претендует на заработную плату от 19.8 тыс. грн (28% всех актуальных резюме категории). Специалист с опытом работы от трех до шести лет рассчитывает на компенсацию до 36.7 тыс. грн (19%). Специалисты с опытом работы от шести лет и кандидаты, претендующие на позицию руководителя департамента или ведущего финансового аналитика, рассчитывают на оклад от 45.1 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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