Столичные власти назвали стоимость строительства метро на Троещину

После запуска автомобильного движения на Подольско-Воскресенском мостовом переходе Киев планирует начать активные работы по строительству метрополитена.
Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник в интервью «Обозревателю».
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По его словам, строительство метрополитена, фактически, началось.
«Сегодня есть надежда, что мы сможем найти инвестора, чтобы строить метрополитен. Это крупные европейские банки – их есть несколько – которые готовы предоставлять городу достаточно дешевые кредиты для строительства метрополитена. Часть проекта у нас есть. И после того как поедет автомобильная часть – мы планируем перейти к активному строительству метрополитена», – подчеркнул Поворозник.
Чиновник отметил, что воплощения этого проекта ждут не только те киевляне, которые живут на Троещине, но и жители Соломенского района, где всего одна станция метрополитена – «Вокзальная».
«Этого метрополитена ждут не только жители Троещины, а еще и киевляне, которые живут в Соломенском районе. И не только. Ведь перемычки существующих линий метрополитена с еще одной новой линией дадут возможность разгрузить переходы в центральной части города. Если мы соединим «Вокзальную» с «Лукьяновской», а «Лукьяновскую» – с «Тараса Шевченко» – это позволит сделать еще одну возможность пересадки с одной линии на другую», – сказал Поворозник.
По его словам, на строительство 18 новых станций, по предварительным расчетам, необходимо около $2,3 млрд. Построить их возможно за 5 лет с момента старта активного строительства.
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