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Прибыль криптобиржи Coinbase за год выросла в 50 раз

Прибыль криптобиржи Coinbase за год выросла в 50 раз

Чистая прибыль первой публичной криптобиржи Coinbase во втором квартале 2021 года достигла $1,6 млрд, это почти в 50 раз больше, чем за тот же период в 2020 году.

Выручка по итогам второго квартала текущего года составила $2,03 млрд, что на 40% превысило ожидаемую сумму, тогда как в прошлом году она находилась на отметке в $186,4 млн.

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Прибыль на акцию выросла до $6,42, согласно финансовой отчетности компании.

Позитивные результаты торговой площадки могут быть обусловлены ростом числа пользователей и объемов торгов. Сумма сделок на американской криптобирже достигла $462 млрд, тогда как в первом квартале она составляла $335 млрд (рост на 38%).

Число розничных клиентов с ежемесячными транзакциями выросло на 44% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, до 8,8 млн.

Справка Finance.ua:

  • Coinbase была запущена в 2012 году в Сан-Франциско. Сейчас Coinbase занимает 11,3% рынка криптовалют.

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По материалам Минфин.com.ua
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