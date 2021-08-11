Прибыль криптобиржи Coinbase за год выросла в 50 раз

Чистая прибыль первой публичной криптобиржи Coinbase во втором квартале 2021 года достигла $1,6 млрд, это почти в 50 раз больше, чем за тот же период в 2020 году.
Выручка по итогам второго квартала текущего года составила $2,03 млрд, что на 40% превысило ожидаемую сумму, тогда как в прошлом году она находилась на отметке в $186,4 млн.
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Прибыль на акцию выросла до $6,42, согласно финансовой отчетности компании.
Позитивные результаты торговой площадки могут быть обусловлены ростом числа пользователей и объемов торгов. Сумма сделок на американской криптобирже достигла $462 млрд, тогда как в первом квартале она составляла $335 млрд (рост на 38%).
Число розничных клиентов с ежемесячными транзакциями выросло на 44% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, до 8,8 млн.
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