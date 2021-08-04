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Компания Circle станет коммерческим криптовалютным банком

Компания Circle станет коммерческим криптовалютным банком

Эмитент стейблкоина USDC — компания Circle станет «коммерческим криптовалютным банком с полным резервированием», деятельность которого регулируется в соответствии с требованиями к управлению рисками ФРС, Министерства финансов США, OCC и FDIC.

«С рыночным предложением USDC, которое превышает $ 27,5 млрд, основываясь на наших давних обязательствах по установлению доверия, прозрачности и подотчетности долларовых резервов, обеспечивающих стейблкоин, мы намерены стать коммерческим банком с национальным уставом», — заявил глава Circle Джереми Аллейра Аллейр.

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По мнению Аллейра, переход к такой структуре укрепит стейблкоин USDC и позволит построить более эффективную, безопасную и устойчивую финансовую систему. Тем более что уже в ближайшие годы компания прогнозирует объем выпущенных USDC на сотни миллиардов долларов.

В условиях повышенного спроса на стейблкоин и ради усиления самоконтроля компания намерена публиковать отчеты о ликвидности актива в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору при BIS.

USDC — это стейблкоин, эмитентом которого является консорциум Centre, управляемый Circle совместно с биткоин-биржей Coinbase. В июле компания Аллейра раскрыла информацию об обеспечении стейблкоина: большая часть «стабильных монет» подкреплена долларами США, остальные — облигациями и другими высоколиквидными активами.

По данным The Block, рыночная стоимость всех стейблкоинов в обращении превышает $ 81 млрд. Лидер сегмента — Tether (USDT) с капитализацией около $ 32,2 млрд. USDC занимает второе место с показателем $ 27,9 млрд.

По материалам The page
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