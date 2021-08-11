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ТОП-10 лучших производителей автомобилей в 2021 году (рейтинг)

ТОП-10 лучших производителей автомобилей в 2021 году (рейтинг)

Британский автомобильный журнал Auto Express составил рейтинг лучших марок на 2021 год.

Список был составлен на основе опроса владельцев автомобилей, которые должны были указать лучших, по их мнению, производителей автомобилей. Исследование называется «Driver Power» и проводится 20-й год подряд.

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Критерии в этот раз изменились. Больший акцент сейчас ставится на технологии, была введена новая оценка цена/качество, а также защита данных стала более строгой. Процентная оценка была сделана на основе количества владельцев, которые сообщили о проблемах с их автомобилем.

Рейтинг лучших марок автомобилей на 2021 год:

  • 10. Lexus — 87,11% опрошенных;
  • 9. Volvo — 87,34%;
  • 8. Mitsubishi — 87,38%;
  • 7. Jaguar- 87,52%;
  • 6. Honda — 87,54%;
  • 5. Toyota — 88,00%;
  • 4. Mazda — 89,38%;
  • 3. Tesla — 89,39%;
  • 2. Kia — 90,14%;
  • 1. Porsche — 93,20%.

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По материалам Судебно-юридическая газета
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