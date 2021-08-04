ТОП - 5 растаможенных иномарок с пробегом, которые чаще всего покупают украинцы

В течение июля 54,5 тыс. подержанных иномарок, ввезенных из-за рубежа, получили украинскую регистрацию. По данным аналитиков, это рекордное количество регистраций растаможенного секонд-хенда за последние 30 месяцев.
Об этом свидетельствует статистика Укравтопрома.
Вследствие этого регистрации купленных за границей подержанных легковых автомобилей превзошли рынок новых легковых авто почти в 5,6 раза.
Относительно июля прошлого года пополнение автопарка страны старыми автомобилями увеличилось на 59%.
Наиболее популярные марки:
Самым популярным подержанным автомобилем июля стал Volkswagen Passat.
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За месяц свою первую регистрацию в Украине прошли 3,3 тыс. авто с пробегом этой модели. Всего с января по июль текущего года украинскую прописку получили 250 тыс. легковых авто с пробегом, это на 44% больше, чем в прошлом году и в 4,3 раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.
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