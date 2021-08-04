ТОП - 5 растаможенных иномарок с пробегом, которые чаще всего покупают украинцы

В течение июля 54,5 тыс. подержанных иномарок, ввезенных из-за рубежа, получили украинскую регистрацию. По данным аналитиков, это рекордное количество регистраций растаможенного секонд-хенда за последние 30 месяцев.

Об этом свидетельствует статистика Укравтопрома.

Вследствие этого регистрации купленных за границей подержанных легковых автомобилей превзошли рынок новых легковых авто почти в 5,6 раза.

Относительно июля прошлого года пополнение автопарка страны старыми автомобилями увеличилось на 59%.

Наиболее популярные марки:

топовой маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen. За месяц почти 9,2 тыс. авто этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских;

на втором месте Ford. В течение июля было зарегистрировано 4,7 тыс. б/ушных «Фордов»;

третьей по популярности стала Renault с результатом 4,2 тыс. машин;

авомобили марки Skoda показали четвертый результат, их приобрели 3,6 тыс. автомобилистов;

замыкает пятерку лидеров Opel, в зачете которого больше 3,5 тыс. украинских номеров.

Самым популярным подержанным автомобилем июля стал Volkswagen Passat.

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За месяц свою первую регистрацию в Украине прошли 3,3 тыс. авто с пробегом этой модели. Всего с января по июль текущего года украинскую прописку получили 250 тыс. легковых авто с пробегом, это на 44% больше, чем в прошлом году и в 4,3 раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.