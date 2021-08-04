Межбанк: курс доллара опять немного просел

Четверг на валютном рынке прошел достаточно активно и опять с перевесом предложения доллара на межбанке. Но и Нацбанк сегодня снова не дремал.
В самом начале сессии активность покупателей и продавцов была достаточно низкой и на этом фоне продавцы даже смогли частично подтянуть свои ценники с утренних 26,76/26,78 гривен до 26,78/26,80 к 11 часам. Но уже после 11:00 на торгах стали появляться основные игроки и предложение стало быстро расти, а вот покупатели решили выждать и определиться с минимальным уровнем котировок. Уже к полудню курс просел до 26,77/26,79 гривен с явным намерением пойти ниже к цели 26,70 к концу дня,а то и ниже. Но тут уже на торги вышел НБУ с покупкой доллара по цене не выше 26,76 гривен.
Нацбанк применил уже отработанную тактику. Его выход, с одной стороны – спровоцировал всех выжидавших покупателей на покупку валюты на опасениях скорого роста котировок после действий регулятора, а с другой – несколько поддержал продавцов, которые стали ориентироваться на ценники Нацбанка и не спешить сильно опускать свои курсы продажи.
В итоге, к обеду котировки застыли на отметке 26,755/26,775 гривен за доллар, а к 14 часам выросли до 26,76/26,78. Но после 15 часов Нацбанк закрыл свои покупки на общую сумму $5 млн и ушел с рынка. И количество продавцов снова стало превышать количество желающих купить валюту. Это привело к проседанию курса до 26,735/26,755 гривен к 16 часам и до 26,73/26,75 к концу сессии.
Главные события 12 августа на валютном рынке:
1) Доллар за день подешевел на 3 копейки – с утренних 26,76/26,78 гривен до 26,73/26,75 к концу сессии.
2) Нацбанк выходил на межбанк с покупкой $5 млн по курсу в пределах 26,76 гривен.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,7815 гривен, а официальный курс на 13 августа 2021 года установлен на уровне 26,7686 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,73 / 26,75
евро – 31,35 / 31,37
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1728 / 1,1729
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