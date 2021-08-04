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Отопительный сезон под угрозой срыва: в каких областях возникли проблемы при подготовке

Отопительный сезон под угрозой срыва: в каких областях возникли проблемы при подготовке

Отопительный сезон 2021/2022 привлек к себе внимание еще на этапе подготовки, поскольку многие регионы столкнулись с угрозами срыва его старта.

Так, в двух городах Львовской области, согласно заключению рабочей группы, к осенне-зимнему периоду не подготовлены теплосети.

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В Чернигове остановилась ТЭЦ из-за нерентабельности производства электричества, по этой же причине может остановиться ТЭЦ и в Черновцах.

В Полтавской, Харьковской, Николаевской, Черновицкой и Черкасской областях отопительный сезон может быть под угрозой срыва из-за задолженности населения. Местные власти призывают горожан погасить долги.

В Днепропетровской области, например, продолжается судебный процесс между НАК «Нафтогаз» и КП «Желтоводсктеплосеть».

В Луцке и Житомире власть сообщала, что проблема возникла из-за подорожания энергоносителей. Мол, люди просто перестанут платить и отопительный сезон будет сорван.

По материалам Слово и Дело
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