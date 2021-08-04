Sense предложил первую в Украине карту с бесконечным льготным периодом — Caméléon

Карта доступна с августовским обновлением приложения Sense SuperApp. Главная «фишка» — у Caméléon бесконечный льготный период, кешбэк и даже возможность заработать.

Caméléon — самый короткий список условий, самый длинный, бесконечный грейс-период. В отличие от других карт, на покупки картой Caméléon за счет кредитных средств ставка всегда 0,01% годовых. Карта с бесконечным льготным периодом будет доступна всем с 16 сентября. Новые клиенты банка могут получить ее уже сейчас. Чтобы пользоваться картой, нужно только вносить ежемесячный минимальный платеж — 10% от суммы кредита. Срок кредитования — 12 месяцев с возможностью пролонгации. С карты можно снять и наличку, но тут процентная ставка будет уже выше: 37% годовых плюс 4% комиссии от суммы снятия (не менее 20 грн).

Карта имеет кешбэк в программе лояльности: владельцам карты Caméléon доступен дополнительный кешбэк 0,5% за покупки через Apple/Google Pay. А еще возможность заработать: 5,5% годовых на остаток личных средств начисляются клиенту каждый месяц за то, что на его счету остаются личные деньги. Бесконечно крутой бонус — 1% кешбэка за пополнение карты в Sense с карты другого банка. Любой.

Caméléon — это карта-гибрид, поэтому она объединяет в себе преимущества и дебетовой, и кредитной карты. Основные бонусы:

1) Бесплатное снятие до 30 000 грн личных средств в месяц в любом банке мира.

2) Нулевая комиссия за переводы с карты на карту в Sense или через IBAN, то есть по реквизитам. Это могут быть карты любых банков, не только Альфы, кроме перевода кредитных средств.

3) Индивидуальные кредитные лимиты для абонентов Киевстар. Для абонентов национального мобильного оператора-партнера будут предложены индивидуальные кредитные лимиты, которые они могут получить сразу при оформлении карты Caméléon. Новые клиенты увидят свой лимит уже в приложении «Мой Киевстар» и могут сразу перейти на оформление карты в Sense. Это очередной этап сотрудничества двух брендов, аналогов которому на рынке не существует.

4) Повышенный кешбэк максимум в 7 категориях программы лояльности Cash’U CLUB. Банк возвращает клиентам до 10% кешбэка в выбранных категориях. В месяц можно вывести на карту до 5 000 гривен. А также акции и розыгрыши призов от партнеров банка.

Мы говорили, что дальше — больше. Теперь обещаем — бесконечно больше. Видите границы? Все верно, у Caméléon их нет.

Справка:

Альфа-Банк Украина – крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге. Согласно классификации Национального банка Украины, Альфа-Банк Украина входит в группу банков иностранных банковских групп, является системно важным банком и находится в топ-10 финансовых учреждений страны по объему активов. По состоянию на 1 января 2021 года розничная сеть банка включает 210 отделений и 706 банкоматов. Банк обслуживает 1,5 миллиона физических и юридических лиц и имеет штат более 6,5 тысячи сотрудников.

Sense SuperApp – цифровой банк от Альфа-Банка Украина, одна замена для всех финансовых приложений для физических лиц и предпринимателей. В Sense впервые в Украине запущена полноценная видеоидентификация, которая позволяет открыть счет в банке за несколько минут без визита в отделение, управление банковскими и мобильным счетами в одном приложении, пополнение карты через Apple Pay, собственная лента новостей Now и многое другое. Sense SuperApp запущен в ноябре 2020 года, и всего за восемь месяцев количество пользователей превысило 880 тысяч.

Дополнительная информация: press@alfabank.kiev.ua, www.alfabank.ua, https://alfabank.ua/sense-superapp.