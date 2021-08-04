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Швейцария ввела экономические санкции в отношении Беларуси

Швейцария ввела экономические санкции в отношении Беларуси

Федеральный совет (правительство) Швейцарии объявил о дальнейших экономических санкциях в отношении Беларуси.

Соответствующее заявление размещено в среду, 11 августа, на сайте кабинета.

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Меры предусматривают усиление контроля над торговлей определенными товарами, а также ограничения в финансовом секторе. Эти решения аналогичны тем, которые были приняты в июне Евросоюзом. Федеральный совет вводит санкции на продукцию, которая может быть использована для наблюдения, а также для перехвата сообщений по интернет- и телефонной связи.

Кроме того, ограничивается торговля с Беларусью технологиями двойного назначения, нефтепродуктами, хлористым калием, а также товарами, используемыми для производства табачных изделий.

В финансовом секторе правительство Швейцарии ввело ограничения на выпуск определенных финансовых инструментов и торговлю ими, а также на предоставление кредитов и услуг страхования или перестрахования белорусскому правительству и госорганам.

Наконец, введены финансовые санкции в отношении белорусского предприятия по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения «Белаэронавигация».

По материалам УНН
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