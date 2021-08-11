Украинцы активно используют сбережения из-за нехватки зарплат, - НБУ

Украинцы активно используют накопленные сбережения на нужды текущего потребления, следствием чего стало сокращение в первом квартале текущего года собственных сбережений населения на 60 млрд грн.

Об этом сообщил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

«Население активно использует накопленные сбережения на нужды текущего потребления. Рост реальной заработной платы не покрывает потребительские нужды. Только в первом квартале сокращение макроэкономических сбережений населения составляло более 60 млрд грн», — отметил Данилишин.

Он подчеркнул, что о расходовании сбережений на цели потребления также свидетельствует постоянно положительное сальдо продажи иностранной валюты населением, которое с начала года уже достигло 1,5 млрд долл. США.

Справка Finance.ua:

согласно опросу Госстата, к представителям среднего класса себя относят 1% украинцев, к категории небедных, но и не представителей среднего класса — 31,9%, к бедным — 67,1%;

также, согласно данным Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата в Украине в июне 2021 составила 14 313 грн.

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