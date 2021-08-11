Geely готовит еще один новый Emgrand (фото)

Компания Geely работает над новым седаном, который должен расширить линейку обновленного Emgrand, представленного в мае этого года. Накануне в базе китайского Минпрома появились его первые фотографии.

Как видно на одном из выложенных в сеть снимков, на корме машины есть шильдик Emgrand L, поэтому есть вероятность, что новый седан окажется «растянутой» версии свежего Emgrand.

Передняя часть кузова седана выглядит агрессивно, получив массивную решетку радиатора с сеткой и большие черные «подковы» с интегрированными внутрь светодиодными элементами. В целом же передняя часть нового седана «Джили» очень напоминает флагманский седан Toyota Avalon. В китайской четырехдверке также есть узкие фары и объединенные в единый блок светодиодные задние фонари.

Интерьер автомобиля еще не «засвечен», но там, скорее всего, стоит ждать появления цифровой панели приборов и «мультимедийки» с большим сенсорным дисплеем.

О технической стороне информации пока нет.