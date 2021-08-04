Кабмин утвердил компенсации аграриям за утраченные посевы

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял два решения о выделении государственной поддержки сельхозпроизводителям.

Так, принятый правительством Порядок об использовании средств для возмещения потерь из-за повреждения посевов сельхозкультур вследствие чрезвычайных ситуаций предусматривает выделение до 4700 грн/га фермерам, которые обрабатывают до 50 га.

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«Это поможет таким фермерам пересеяться и не потерять сезон», — прокомментировал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время презентации документа.

Он отметил, что чрезвычайная ситуация должна быть верифицирована регональним и национальным заседанием комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Второй порядок использования средств господдержки, за который проголосовал Кабмин, предусматривает выделение 5000 грн/га производителям гречихи с ограничением до 300 га.