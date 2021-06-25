0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

Португалия выделяет фермерам 10 млн евро на строительство солнечных электростанций

Португалия выделяет фермерам 10 млн евро на строительство солнечных электростанций

Португалия выделяет 10 миллионов евро на установку солнечных электростанций, связанных с выращиванием сельскохозяйственных культур.

Соответствующий тендер объявило Министерство сельского хозяйства в рамках программы развития сельских районов, сообщает GreenPost.

Отбор будет проводиться на основе некоторых условий, которые будут выполняться проектами. Некоторые из них включают проекты, которые улучшают условия жизни, труда и производства фермеров, способствуют модернизации и повышению энергетической устойчивости ферм, а также декарбонизации сектора за счет сокращения использования ископаемого топлива в сельскохозяйственной практике, особенно в орошении.

Один участник торгов может подать лишь одну заявку в рамках программы развития сельских районов страны или PDR 2020. Заявки будут оцениваться на основе определенных условий, например, для расположения вне сети, инвестиционной площадки, подключенной к сети, и площадки, где энергия потребляется как от электроэнергии, подключенной к сети, так и от объекта самогенерации.

Солнечные панели можно устанавливать на крышах домов, на прудах, колодцах, резервуарах для воды и тому подобное.

Финансовая поддержка будет предоставляться в виде субсидии и определяться произведением удельной стоимости на мощность приобретенных панелей.

По материалам EcoTown
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.