Португалия выделяет фермерам 10 млн евро на строительство солнечных электростанций

Португалия выделяет 10 миллионов евро на установку солнечных электростанций, связанных с выращиванием сельскохозяйственных культур.

Соответствующий тендер объявило Министерство сельского хозяйства в рамках программы развития сельских районов, сообщает GreenPost.

Отбор будет проводиться на основе некоторых условий, которые будут выполняться проектами. Некоторые из них включают проекты, которые улучшают условия жизни, труда и производства фермеров, способствуют модернизации и повышению энергетической устойчивости ферм, а также декарбонизации сектора за счет сокращения использования ископаемого топлива в сельскохозяйственной практике, особенно в орошении.

Один участник торгов может подать лишь одну заявку в рамках программы развития сельских районов страны или PDR 2020. Заявки будут оцениваться на основе определенных условий, например, для расположения вне сети, инвестиционной площадки, подключенной к сети, и площадки, где энергия потребляется как от электроэнергии, подключенной к сети, так и от объекта самогенерации.

Солнечные панели можно устанавливать на крышах домов, на прудах, колодцах, резервуарах для воды и тому подобное.

Финансовая поддержка будет предоставляться в виде субсидии и определяться произведением удельной стоимости на мощность приобретенных панелей.