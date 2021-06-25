Португалия выделяет фермерам 10 млн евро на строительство солнечных электростанций

Португалия выделяет 10 миллионов евро на установку солнечных электростанций, связанных с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Соответствующий тендер объявило Министерство сельского хозяйства в рамках программы развития сельских районов, сообщает GreenPost.
Отбор будет проводиться на основе некоторых условий, которые будут выполняться проектами. Некоторые из них включают проекты, которые улучшают условия жизни, труда и производства фермеров, способствуют модернизации и повышению энергетической устойчивости ферм, а также декарбонизации сектора за счет сокращения использования ископаемого топлива в сельскохозяйственной практике, особенно в орошении.
Один участник торгов может подать лишь одну заявку в рамках программы развития сельских районов страны или PDR 2020. Заявки будут оцениваться на основе определенных условий, например, для расположения вне сети, инвестиционной площадки, подключенной к сети, и площадки, где энергия потребляется как от электроэнергии, подключенной к сети, так и от объекта самогенерации.
Солнечные панели можно устанавливать на крышах домов, на прудах, колодцах, резервуарах для воды и тому подобное.
Финансовая поддержка будет предоставляться в виде субсидии и определяться произведением удельной стоимости на мощность приобретенных панелей.
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