Rolex и мороженное: как разные страны мотивируют население вакцинироваться

В Днепре местные власти, чтобы завлечь горожан на вакцинацию от коронавируса, предлагают бесплатный проезд на месяц в общественном транспорте. Рассматривается также вариант раздавать флаеры со скидкой на билеты в кино.
Похожая акция действует и в Киеве: МОЗ обещало в центрах массовой вакцинации дарить билеты на футбол. Такая необычная мотивация для вакцинации уже широко распространена в мире.
В США в некоторых штатах проводят лотереи. В Нью-Йорке каждый, кто вакцинировался от коронавируса, может выиграть до 5 млн долларов, в штате Мэриленд – до 400 тысяч долларов, в Огайо – до 1 млн долларов.
Также вакцинированным раздают билеты на спортивные мероприятия и подарочные сертификаты в магазины – все зависит от штата. Работникам компании American Airlines предлагают дополнительные выплаты и выходной.
Самый интересный способ мотивировать людей был в штате Мичиган. 4 мая в официальный день «Звездных войн» там организовали тематическую вакцинацию. Кроме того, приложения для знакомств – Tinder, Bumble, Badoo и другие – дарят вакцинированным американцам бесплатный доступ к закрытым функциям.
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В большинстве стран население мотивируют деньгами. Например, в Польше каждый вакцинированный может выиграть в лотерее 100 тысяч злотых ежемесячно и 50 тысяч злотых – раз в неделю. А каждый 2000-й вакцинированный поляк гарантированно получит 500 злотых.
В Монголии после прохождения полного курса вакцинации граждане получают до 50 тысяч тугриков. В столице России среди граждан старше 60 лет разыгрывают бонусные карты и промокоды на сумму до тысячи рублей. Также в Москве раздают бесплатные билеты на смотровую площадку Panorama 360. Привитым клиентам компании «Аэрофлот» начисляют 10 тысяч миль полета на бонусный счет.
Кроме того, в России раздают бесплатное эскимо за первую и вторую прививку от коронавируса.
В Таиланде среди вакцинированного населения каждую неделю разыгрывают коров, а в Индонезии жителям сельской местности выдают курицу.
В Израиле дают бесплатные продуктовые наборы тем, кто отказывался от вакцинации по религиозным соображениям. Среди школьников разыгрывают билеты на культурные и спортивные мероприятия.
В Гонконге для вакцинированных проводят лотерею с ценными призами: можно выиграть электрокар Tesla, квартиру, часы Rolex, золотые слитки или 100 тысяч долларов.
На Филиппинах население решили мотивировать не «пряником», а «кнутом». Президент Родриго Дутерте пригрозил тюремным заключением тем, кто отказывается вакцинироваться.
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