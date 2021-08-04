Amazon разыграет $500 тысяч и автомобили среди вакцинированных сотрудников

Компания Amazon разыграет среди своих вакцинированных работников денежный приз в размере $ 500 тысяч, автомобили и путевки.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на копию объявления.

Компания организует лотерею под названием Max Your Vax. В конкурсе разыграют 18 призов, которые компания оценивает почти в $ 2 миллиона: две денежные премии по $ 500 тысяч, шесть наград по $ 100 тысяч, пять новых автомобилей и пять путевок. Ранее Amazon предлагала работникам $ 80 за прививки.

«Мы твердо убеждены в том, что лучший способ защитить наших непосредственных сотрудников и общество от COVID-19 — это вакцинация», — заявила представитель Amazon Келли Нантел в электронном письме.

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Конкурс Amazon открыт для непосредственных сотрудников. В основном это люди, которые работают на складах и других объектах логистики, но также и с почасовой оплатой в продуктовых магазинах Whole Foods Market и Amazon Fresh и в центрах обработки данных Amazon Web Services.

Кроме этого, из-за штамма «Дельта» с 9 августа работники должны будут носить маски на своих логистических объектах, независимо от статуса вакцинации (до этого вакцинированные работники могли работать на Amazon без масок).