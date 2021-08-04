Сколько будет стоить нефть в ближайшие 1,5 года: в Минэнерго США обновили прогнозы

После роста на 2,5-3% цены на нефть пошли вниз: Brent и WTI дешевеют перед публикацией официальных данных о запасах в США, которые будут представлены в среду вечером.

Согласно данным торгов, утром 11 августа октябрьские фьючерсы на Brent подешевели до $70,52: с начала сессии цена барреля опустилась на 0,16%. В то же время, стоимость сентябрьских фьючерсов на WTI упала на 0,22% – до отметки $68,14.

Статистика по запасам сырья в США, опубликованная накануне Американским институтом нефти, показала снижение с 2 по 6 августа на 0,8 млн баррелей.

Теперь трейдеры ждут официальных данных от Минэнерго США, которые будут представлены вечером 11 августа. По мнению аналитиков рынка, ведомство сообщит о сокращении коммерческих запасов сырья на 1 млн баррелей.

Стоит отметить, что, согласно обновленному прогнозу Минэнерго США, в ноябре 2021-го цена нефти сохранится на уровне $72. При этом в 2022 году стоимость барреля североморской нефтяной смеси, как ожидают в EIA, составит $66 (в предыдущем прогнозе аналитики указывали $67).

Также, по мнению специалистов из американского Минэнерго, во второй половине 2021-го добыча нефти ОПЕК составит 27,6 млн б/с: это на 0,6 млн б/с ниже, чем было указано в предыдущем прогнозе.