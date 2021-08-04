0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 174 0

Сколько будет стоить нефть в ближайшие 1,5 года: в Минэнерго США обновили прогнозы

Сколько будет стоить нефть в ближайшие 1,5 года: в Минэнерго США обновили прогнозы

После роста на 2,5-3% цены на нефть пошли вниз: Brent и WTI дешевеют перед публикацией официальных данных о запасах в США, которые будут представлены в среду вечером.

Согласно данным торгов, утром 11 августа октябрьские фьючерсы на Brent подешевели до $70,52: с начала сессии цена барреля опустилась на 0,16%. В то же время, стоимость сентябрьских фьючерсов на WTI упала на 0,22% – до отметки $68,14.

Статистика по запасам сырья в США, опубликованная накануне Американским институтом нефти, показала снижение с 2 по 6 августа на 0,8 млн баррелей.

Теперь трейдеры ждут официальных данных от Минэнерго США, которые будут представлены вечером 11 августа. По мнению аналитиков рынка, ведомство сообщит о сокращении коммерческих запасов сырья на 1 млн баррелей.

Стоит отметить, что, согласно обновленному прогнозу Минэнерго США, в ноябре 2021-го цена нефти сохранится на уровне $72. При этом в 2022 году стоимость барреля североморской нефтяной смеси, как ожидают в EIA, составит $66 (в предыдущем прогнозе аналитики указывали $67).

Также, по мнению специалистов из американского Минэнерго, во второй половине 2021-го добыча нефти ОПЕК составит 27,6 млн б/с: это на 0,6 млн б/с ниже, чем было указано в предыдущем прогнозе.

По материалам Banker.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.