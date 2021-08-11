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4 тыс. долларов преподавателям: Шкарлет рассказал, кому и когда ждать

4 тыс. долларов преподавателям: Шкарлет рассказал, кому и когда ждать

Зарплата 4 тыс. долларов для профессоров реальна, а для педагогов по итогам 2021 года зарплата повысится почти на 30%.

Об этом в интервью «Сегодня» рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

«4 тыс. долларов были озвучены в 2019 году, и думаю, что это будет реальность при первом этапе внедрения реформы системы высшего образования. Это когда будет введен президентский университет, и для лучших преподавателей 4 тыс. долларов профессоров будет реальностью. Конечно, не для всех. Но это будет точка перезагрузки системы высшего образования», — сказал министр.

Шкарлет также отметил, что в 2021 году для педагогов зарплата повысится дважды, и один раз — в 2022 году.

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«В 2021 году повышение зарплаты для педагогов будет происходить дважды. Первое было на 20% с 1 января. Еще ожидаем на 1 декабря почти на 9%. Поэтому за 2021 год будет повышение почти на 30%. На 2022 ожидается повышение на конец года, тоже мы примерно на 10% будем ожидать повышения», — сказал Шкарлет.

Справка Finance.ua:

  • накануне президентских выборов в команде Владимира Зеленского заявили, что поднимут зарплаты педагогам до 4 тыс. долларов, однако потом признали, что это невозможно сделать в нынешних экономических условиях;
  • Зеленский в ходе участия в форуме «Украина 30. Образование и наука» подписал указ «Вопросы проекта „Президентский университет“». Университет должен стать «современным инновационным образовательным и научным центром, что, в частности, обеспечит подготовку лидеров для стратегических отраслей развития государства, готовых к вызовам современного изменчивого мира».
По материалам Сегодня
  • i

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