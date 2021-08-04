Долги по зарплатам: в каких отраслях экономики и регионах самая тяжелая ситуация

Задолженность по зарплате в Украине за первое полугодие достигла почти 3,6 млрд грн, это на 14,2% выше, чем за аналогичный период 2020-го.
В начале года долг составлял 3,1 млрд грн и был самым большим за восемь лет.
Задолженность по зарплате перед украинцами в начале 2014 года составляла 0,8 млрд грн, за год она выросла на 75,3% – до 1,3 млрд. По состоянию на январь 2016-го долги по зарплатам составляли 1,9 млрд грн (+42,5%), а к 2017 году снизились до 1,8 млрд.
До 2018 года задолженность по зарплате выросла до 2,4 млрд грн, до 2019-го – до 2,6 млрд грн, до 2020-го – до 3 млрд. В начале этого года долг составил 3,1 млрд грн.
Отрасли. За шесть месяцев 2021-го задолженность выросла до 3 млрд 592,6 млн грн. Самый большой долг в сфере промышленности – 2 млрд 688,1 млн грн. В сфере профессиональной, научной и технической деятельности долг составляет 305,6 млн грн, в транспорте и логистике – 206,3 млн.
Самый маленький зарплатный долг в сфере финансов и страхования – 0,7 млн грн.
В разрезе регионов самый крупный зарплатный долг:
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