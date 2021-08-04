Межбанк: доллар «неожиданно» начал расти

Вторник прошел на валютном рынке очень интересно и показательно. Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе — проседание курса доллара последних дней «не понравилось» ни крупным экспортерам, ни НБУ. Уже с утра регулятор «испугался» нового потенциального обвала котировок и вышел в самом начале с покупкой доллара по цене около 26,72 гривен и купил $ 5 млн.

Но этого было явно мало и чтобы дать окончательный сигнал рынку о том уровне котировок, который устраивает регулятора — он почти сразу же вышел со второй интервенцией по покупке доллара по 26,72 гривны.

Участники торгов быстро поняли, что сегодня курс не пойдет уже ниже стараниями Нацбанка, и стали оживленно закрывать свои сделки. Уже к обеду только через Bloomderg было проведено операций на сумму более $ 150 млн.

При этом, покупатели были вынуждены ставить свои курсы выше Нацбанка, чтобы купить валюту, а продавцы были рады стараться вздернуть курс максимально высоко. В итоге, за день доллар подорожал на 5 копеек благодаря действиям НБУ — с 26,735/26,755 до 26,785/26,805 гривен. И это при том, что изначальный утренний расклад спроса и предложения на торгах был явно в пользу дальнейшего укрепления нацвалюты.

Аукцион Минфина по продаже ОВГЗ прошел, как мы и предупреждали, достаточно вяло. Чиновники закрыли практически все заявки потенциальных инвесторов и продали облигаций на сумму 2,673 млрд гривен с доходностью от 11,15% до 12,09% годовых. Такие объемы продаж облигаций завтра не окажут на поведение межбанка никакого серьезного влияния, а вот погашение Минфином той же средой гривневых бумаг на сумму 11,2 млрд гривен, а также выплата процентов еще по 3 другим выпускам гривневых бумаг — уже с четверга добавит «топлива» нерезидентам и частично спекулянтам для покупки дополнительно валюты на межбанке. Так что все интересное еще только начинается. А крупные экспортеры очень даже не против роста котировок перед уже скорыми днями бюджетных расчетов с государством.

Ход торгов:

После оперативного выхода Нацбанка в первые минуты сессии и проведения им двух интервенций с покупкой $ 5 млн по курсу около 26,72 гривен и в дальнейшем с выкупом доллара по 26,72 гривны — курс быстро пошел вверх. Уже к 11 часам со стартовых 26,735/26,755 доллар вырос до 26,755/26,775 гривен и затем с небольшими отклонениями продержался в этих пределах до конца обеда.

После 14 часов покупатели еще присутствовали, а вот продавцов было не так уж и много. Они быстро взвинтили котировки до 26,775/26,795 гривен к 15 часам и до 26,785/26,805 к концу сессии.

Главные события 10 августа на валютном рынке:

1) Несмотря на начальное превышение предложения валюты, благодаря интервенциям НБУ — в итоге за день доллар вырос на 5 копеек — с 26,735/26,755 до 26,785/26,805 гривен.

2) Нацбанк дважды с самого утра оперативно выходил на межбанк и покупал валюту по курсу в пределах 26,72 гривен.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,7437 гривен, а официальный курс на 11 августа 2021 года установлен на уровне 26,7557 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 26,78 / 26,80

евро — 31,38 / 31,40

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1717 / 1,1719

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