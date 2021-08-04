Украинцы в июне уменьшили долги за коммуналку

В июне долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги составил 66,4 млрд грн, что на 2,5 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (68,9 млрд грн).
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Динамика задолженности:
Регионы. В июне наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (5 251,109 млн гривен), Харьковской (4,136 млрд грн) и Днепропетровской (2,843 млрд грн) областях; за газоснабжение – в Донецкой (3,149 млрд грн), Днепропетровской (2,226 млрд грн) и Одесской (3,578 млрд грн) областях.
Наибольшая задолженность по квартирной плате в июне зафиксирована в Киеве (1,167 млрд грн), Днепропетровской (1,058 млрд грн) и Харьковской (463,919 млн гривен) областях.
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