Госспецсвязи исследует внедрение 5G в Украине

Госспецсвязи исследует возможность совместного использования частот специальными пользователями и операторами мобильной связи, которые планируют разворачивать на этих частотах сети 5G.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
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«Введение 5G в Украине позволит разгрузить существующий частотный ресурс и избежать проблем со связью», — отметили в Госспецсвязи.
Также в ведомстве подчеркнули, что 5G нужен для развития «интернета вещей», который позволяет внедрять Smart City-технологии в городах. Кроме того, технология предоставляет широкие возможности применения в медицине, безопасности дорожного движения и тому подобное.
Результаты исследования создадут возможность развернуть 5G-сети в диапазоне 700 МГц.
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