Honda выпустила супердоступный электрический скутер (фото)

Wuyang-Honda – совместное предприятие японского производителя в Китае, где дебютировал городской скутер Honda U-GO.
Электроскутер Honda U-GO выпускается в двух версиях. Базовый вариант оснащен 800-ваттным электромотором, а старшая версия предлагает 1,2-киловаттный электромотор.
Базовый U-GO с имеет максимальную скорость в 43 км/ч, а более дорогая модель с 1,2 киловаттным двигателем разгоняется до 53 км/ч. В обоих случаях стандартная батарея обеспечивает около 65 километров пробега на одном заряде. Ее можно дополнить опционным дополнительным блоком такого же объема, увеличив диапазон пробега вдвое – до 130 км.
Фото: Honda
Дизайн Honda U-GO выполнен в современном стиле японского бренда – “простой и чистый”. Скутер оснащен портом для зарядки USB и большим 26-литровым местом для хранения под сиденьем, а также дополнительным местом для вещей под рукой. Также скутер снабжен ЖК-дисплеем, который показывает скорость, процент заряда батареи и пробег.
Фото: Honda
Масса электрического мопеда составляет всего 83 килограмма, но он может перевозить двух взрослых средней комплекции. Стоимость базовой модели U-GO составляет 7 499 юаней, что эквивалентно 30 979 гривнам (1150 долларов).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Нафтогаз» ввел новый тариф на отопительный сезон: цена и условияПозавчера, 14:01 - 4606 10
Повышение отменяется. Кабмин снизит цену на электроэнергию для населения — БуславецВчера, 16:00 - 2696 8
Геращенко перед увольнением продал недвижимость на 1,2 млн гривенВчера, 09:38 - 2937 2
Начисления в платежках за коммуналку за год выросли на третьВчера, 09:02 - 512 2
Договор паевого участия теперь можно заключить онлайн01.02.2021, 17:27 - 282 1
Киевгорстрой ввел в эксплуатацию новый «укрбудовский» ЖКВчера, 12:46 - 3554
Геращенко перед увольнением продал недвижимость на 1,2 млн гривенВчера, 09:38 - 2937 2
Повышение отменяется. Кабмин снизит цену на электроэнергию для населения — БуславецВчера, 16:00 - 2696 8
Около 30% годовых: НБУ назвал самый прибыльный сегмент банковского бизнесаВчера, 15:01 - 1467
Глава Совета НБУ назвал причины скачка цен в УкраинеВчера, 11:05 - 1271 1
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 569 4
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 505
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1531 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1529 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 2226 7