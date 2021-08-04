Honda выпустила супердоступный электрический скутер (фото)

Wuyang-Honda – совместное предприятие японского производителя в Китае, где дебютировал городской скутер Honda U-GO.

Электроскутер Honda U-GO выпускается в двух версиях. Базовый вариант оснащен 800-ваттным электромотором, а старшая версия предлагает 1,2-киловаттный электромотор.

Базовый U-GO с имеет максимальную скорость в 43 км/ч, а более дорогая модель с 1,2 киловаттным двигателем разгоняется до 53 км/ч. В обоих случаях стандартная батарея обеспечивает около 65 километров пробега на одном заряде. Ее можно дополнить опционным дополнительным блоком такого же объема, увеличив диапазон пробега вдвое – до 130 км.



Фото: Honda

Дизайн Honda U-GO выполнен в современном стиле японского бренда – “простой и чистый”. Скутер оснащен портом для зарядки USB и большим 26-литровым местом для хранения под сиденьем, а также дополнительным местом для вещей под рукой. Также скутер снабжен ЖК-дисплеем, который показывает скорость, процент заряда батареи и пробег.



Фото: Honda

Масса электрического мопеда составляет всего 83 килограмма, но он может перевозить двух взрослых средней комплекции. Стоимость базовой модели U-GO составляет 7 499 юаней, что эквивалентно 30 979 гривнам (1150 долларов).