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Цены на алюминий выросли до максимума за 10 лет

Цены на алюминий выросли до максимума за 10 лет

Цены на алюминий держатся у максимумов за последние 10 лет благодаря растущему спросу на металл на фоне общего восстановления мировой экономики после последствий пандемии COVID-19, пишет FinMarket.

В понедельник стоимость алюминия составляет $2541,75 за тонну. По итогам торгов в пятницу она составила $2615 за тонну, поднявшись, таким образом, на 31% с начала текущего года.

Котировки акций крупных производителей алюминия Alcoa Corp и Norsk Hydro ASA в этом году прибавили соответственно 77% и 45%.

Текущий год может обойти 2010 год, став «годом самого существенного в истории роста спроса на алюминий», отмечает аналитик BMO Capital Markets Колин Гамильтон.

Алюминий широко используется в качестве упаковочного материала, а также применяется в строительном и аэрокосмическом секторах, которые растут вместе с восстановлением мировой экономики.

Кроме того, металл используется производителями электромобилей, в том числе в корпусах некоторых из премиальных моделей.

«Мы видим повсеместное восстановление экономической активности, и алюминий выигрывает в этих условиях практически на всех направлениях», – говорит аналитик консалтинговой компании CRU Эойн Динсмор.

Согласно прогнозу BMO, глобальный спрос на алюминий в этом году увеличится на 8,5%, до 68,2 млн тонн.

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В то же время, предложение металла может оказаться меньше, чем ожидалось, пишет газета Financial Times. Так, алюминиевые предприятия в китайской провинции Юньнань недавно были вынуждены сократить производство. Засуха в регионе нарушила работу гидроэлектростанций, и власти провинции обратились к алюминиевым предприятиям с просьбой урезать использование электроэнергии.

В прогнозах экспертов провинция Юньнань должна была обеспечить около 50% роста глобального производства алюминия в период с 2020 по 2023 годы, и любые сокращения будут иметь глобальные последствия, отмечает Динсмор.

«Этот регион очень важен для рынка алюминия – именно отсюда идет рост предложения», – говорит он.

По материалам Mind
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