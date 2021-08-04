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Tesla официально отсрочила производство Cybertruck

Tesla официально отсрочила производство Cybertruck

Американская марка электрокаров Tesla отложила начало производства пикапа Cybertruck до 2022 года.

Во время объявления финансовых результатов за 2 квартал 2021 года Tesla заявила, что производство Cybertruck начнется в Остине после Model Y, но не указала дату.

При этом на страницах онлайн-конфигурации Cybertruck состоялось обновление и указывается, что клиенты смогут завершить свою конфигурацию «по мере приближения производства к 2022 году».

Поскольку Cybertruck был представлен еще в ноябре 2019 года, задержка означает, что клиенты будут ждать более двух лет, прежде чем получить свои электрические пикапы, хотя многие уже сделали бронирование с предварительной оплатой.

Однако это довольно немного по сравнению с Tesla Semi и Tesla Roadster второго поколения — двумя автомобилями, представленными в ноябре 2017 года, которые еще не вышли на производственную линию.

Говоря о Tesla Cybertruck, вицепрезидент производителя по вопросам машиностроения, Ларс Мораве, сказал, что «Cybertruck сейчас находится на стадии альфа-версии», и подтвердил, что он разделит части с Model Y.

«Он получит большую часть платформы и больших литейных конструкций от Model Y, которая будет строиться в Берлине и Остине, — сказал он. — Очевидно, что это имеет приоритет над Cybertruck, но мы переходим к бета-фазе Cybertruck позже в этом году, и будем стремиться перенести это в производство и начать с Техаса после того, как будет запущена Model Y», — отметил он.

По материалам MotorСar
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