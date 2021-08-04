Tesla официально отсрочила производство Cybertruck

Американская марка электрокаров Tesla отложила начало производства пикапа Cybertruck до 2022 года.
Во время объявления финансовых результатов за 2 квартал 2021 года Tesla заявила, что производство Cybertruck начнется в Остине после Model Y, но не указала дату.
При этом на страницах онлайн-конфигурации Cybertruck состоялось обновление и указывается, что клиенты смогут завершить свою конфигурацию «по мере приближения производства к 2022 году».
Поскольку Cybertruck был представлен еще в ноябре 2019 года, задержка означает, что клиенты будут ждать более двух лет, прежде чем получить свои электрические пикапы, хотя многие уже сделали бронирование с предварительной оплатой.
Однако это довольно немного по сравнению с Tesla Semi и Tesla Roadster второго поколения — двумя автомобилями, представленными в ноябре 2017 года, которые еще не вышли на производственную линию.
Говоря о Tesla Cybertruck, вицепрезидент производителя по вопросам машиностроения, Ларс Мораве, сказал, что «Cybertruck сейчас находится на стадии альфа-версии», и подтвердил, что он разделит части с Model Y.
«Он получит большую часть платформы и больших литейных конструкций от Model Y, которая будет строиться в Берлине и Остине, — сказал он. — Очевидно, что это имеет приоритет над Cybertruck, но мы переходим к бета-фазе Cybertruck позже в этом году, и будем стремиться перенести это в производство и начать с Техаса после того, как будет запущена Model Y», — отметил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине можно будет расплачиваться за покупки биткоинами, – замглавы МинцифрыВчера, 08:43 - 1220 9
Зарплата в конверте: как будут контролировать доходы украинцевВчера, 17:02 - 2768 8
Субсидии на блокчейне. В Минцифры придумали новый вид контроля за соцвыплатамиВчера, 12:00 - 3230 6
Украина в честь 30-летия Независимости запускает спутник, потратив на это более 1 миллиона долларовВчера, 09:13 - 843 6
Эпоха дешевого газа закончилась - BloombergВчера, 09:33 - 2802 5
Закарпатская таможня изъяла у иностранца «еврономер» за 2,2 млн гривенВчера, 11:45 - 3232 3
Субсидии на блокчейне. В Минцифры придумали новый вид контроля за соцвыплатамиВчера, 12:00 - 3230 6
«Нафтогаз» ввел новый тариф на отопительный сезон: цена и условияВчера, 14:01 - 3151 2
Эпоха дешевого газа закончилась - BloombergВчера, 09:33 - 2802 5
Зарплата в конверте: как будут контролировать доходы украинцевВчера, 17:02 - 2768 8
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 501 3
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 435
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1386 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1454 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 2125 7