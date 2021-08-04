Цена импортного газа с начала года выросла на 75%

Государственная налоговая служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа в период с 1 по 31 июля 2021 года. Цена составила 9746,8 гривен или 357,3 долларов за 1 тыс. кубометров.
Об этом свидетельствует информация на сайте Минэкономики.
Таким образом, по сравнению с июнем цена выросла на 7,3% в гривневом эквиваленте и на 7,0% в долларовом.
По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 70,9% в гривнах и на 76,5% в долларах.
Таблица: РБК-Украина
Напомним, цена импортного газа упала до минимума в июне 2020 года – 88 долларов за тысячу кубометров. После этого она выросла и достигла 250 долларов в начале 2021 года.
Отметим, цена газа на европейском хабе TTF за последний год выросла в десять раз. В конце июля 2021 года газ подорожал до исторического максимума – примерно 500 долларов за тысячу кубометров. В начале августа рост цен продолжился.
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