Италия ужесточила требования относительно COVID-паспортов

Преподаватели и студенты университетов Италии в будущем должны пройти вакцинацию, тестирование или предоставить доказательства выздоровления от COVID-19.

Об этом сообщает DPA.

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Министр здравоохранения Роберто Сперанца заявил, что с нового учебного года в сентябре они должны будут представить соответствующие доказательства для обучения.

Правительство решило, что если учителя не представят доказательств, они будут отстранены от работы через пять дней.

Кроме того, так называемый «зеленый паспорт», который доказывает вакцинацию, тестирование или выздоровление, также будет необходим в поездах и автобусах дальнего следования, на паромах или авиарейсах с сентября.

В Италии в последнее время вновь увеличилось количество новых коронавирусных инфекций, но не намного.

Начиная с пятницы, для посещения ресторанов в помещении, музея, бассейна или спа нужно предоставить «зеленый паспорт». Это также касается культурных или спортивных мероприятий на открытом воздухе или спортивных залов. Правило распространяется на людей старше 12 лет.

В Италии для получения паспорта достаточно получения первой дозы вакцины. Теми, кто выздоровел, считаются люди, которые болели COVID-19 не более шести месяцев назад.