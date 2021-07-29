Samsung будет тестировать на своих смартфонах цифровую валюту

Samsung Electronics объединила усилия с Банком Кореи (Bank of Korea, BOK) для участия в пилотной программе цифровой валюты, запущенной в конце прошлого месяца.

Фактически Samsung будет тестировать цифровую валюту центрального банка (central bank digital currency, CBDC) и удобство системы на основе блокчейна на своих смартфонах Galaxy.

Одна из основных идей заключается в том, чтобы проверить возможность совершения мобильных платежей с использованием цифровой валюты в условиях отсутствия интернета.

Также консорциум Kakao и два технологических филиала Samsung Group запустят пилотную программу, направленную на проверку денежных переводов и переводов между странами, выпуск и распространение CBDC и мониторинг того, как это в конечном итоге работает в виртуальных средах.